La eventual candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, arribó al país la mañana de este viernes desde España.

Desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, la exministra se refirió a las próximas elecciones municipales, donde se presentaría como aspirante a liderar la casa consistorial de la comuna del sector oriente de la capital.

“Pongo una candidatura independiente a disposición de los partidos para construir esta candidatura unitaria“, sostuvo la exdiputada desde el terminal aéreo de Pudahuel.

Bajo esa línea, reiteró que es “independiente” y que continuará como tal, ya que está convencida que evitará “una confrontación entre el mundo más Republicano y de Chile Vamos. Podemos lograr esa unidad”.

“Creo que en Las Condes era posible construir esta candidatura que consiguiera apoyos transversales“, manifestó.

También señaló que espera reunirse con las directivas de los partidos de Chile Vamos, como también de Republicanos.

Marcela Cubillos se presentaría como candidata a la alcaldía de Las Condes – Agencia Uno.

Cubillos espera que Las Condes “salgo del foco judicial”

La prensa le consultó sobre la situación de la actual alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, quien anunció este jueves que no irá a la reelección.

En medio de las investigaciones judiciales por eventuales casos de corrupción, la autoridad comunal argumentó que “no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor, he decidido no respostular al cargo de alcaldesa“.

Sobre esto, Cubillo espera que “se resuelvan lo antes posibles”. “La alcaldesa Peñaloza ha colaborado y mostrado permanente colaboración en las investigaciones y ella ha descartado su responsabilidad en todos los hechos“.

“Creo que todos compartimos la necesidad que Las Condes salga del foco judicial”, expresó la ex convencional constituyente.

Finalmente, comentó que el sello de su gestión municipal “sea eficiencia en el uso de los recursos públicos, fuertes controles internos y también hacerme cargo de las prioridades delos ciudadanos y vecinos de Las Condes”.