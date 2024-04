Comparte

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, anunció que no repostulará a un nuevo periodo como jefa comunal.

“Porque no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor, he decidido no respostular al cargo de alcaldesa. Dejo así en libertad a la UDI y a los partidos de Chile Vamos para que institucionalmente resuelvan al mejor candidato que representa nuestras ideas y nuestros valores”, dijo este jueves desde la sede de la UDI.

“No les voy a mentir, ha sido una decisión difícil y ha sido dolorosa, pero seguiré demostrando con mucha fuerza la importancia y el valor del trabajo municipal, como lo he hecho desde el primer día”, añadió.

Esta decisión se da pese a que Peñaloza había manifestado varias veces anteriormente que iría a la reeleción.

Además, Peñaloza aprovechó la ocasión para agradecer “a los partidos de Chile Vamos, encabezados hoy por sus presidentes. Especialmente agradezco a la UDI, mi partido, por el incondicional apoyo durante todos estos años”

Asimismo, la alcaldesa entregó un mensaje a los vecinos de Las Condes: “No tengan ninguna duda que seguiré cumpliendo el mandato sin descanso, en terreno, con ustedes, recorriendo cada barrio para poder escuchar sus necesidades, dando lo mejor de mí y dedicándome a lo que realmente tiene que hacer un alcalde, hasta el último día y sin excepción”.

Sobre su decisión de dar un paso al costado, la autoridad comunal explicó que “lamentablemente en los últimos meses se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, mi honra, de manera infundada, con especulaciones que son injustas, que buscan crear falsos empates, sin medir consecuencias y que terminan produciendo un gran daño”

“Esto ha puesto en Las Condes en un foco de conflicto político que no existe, que no le hace bien a los vecinos y que no le hace bien a mi coalición. Por eso, eso debe terminar hoy día”, dijo.