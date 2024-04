Comparte

Los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert y Catalina del Real, se refirieron a las palabras que escribió la ministra Vocera de gobierno, Camila Vallejo, respecto a la posibilidad de citar al embajador chileno en Venezuela.

Los dichos de la secretaria de Estado se enmarcan luego de que el Canciller venezolano, Yvan Gil, asegurara que el Tren de Aragua es una “ficción de los medios”, palabras que generaron el repudio general de la política nacional.

Al respecto, Vallejo planteó que “los efectos de la presencia del Tren de Aragua son reales y no son una ficción”.

A lo que agregó que “el Presidente Gabriel Boric está evaluando el llamado a consulta de nuestro embajador, para que pueda entregar mayores elementos de lo que está sucediendo con el país vecino”.

Reiteramos nuestro absoluto rechazo a la declaración del canciller de Venezuela. Los efectos de la presencia del Tren de Aragua son reales y no son una ficción. El Presidente @GabrielBoric está evaluando el llamado a consulta de nuestro embajador, para que pueda entregar mayores… — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) April 10, 2024

Diputados de la Comisión de RR.EE ponen en tela de juicio convenio de seguridad con Venezuela

Tras el escrito de la ministra Camila Vallejo, los parlamentarios hicieron un llamado a revisar el tratado de seguridad con el país llanero firmado hace algunas semanas por el subsecretario Monsalve.

Bajo esa línea, el parlamentario republicano, Stephan Schubert, planteó que “las relaciones con Venezuela están enrarecidas desde hace un tiempo”.

“Es el mismo con el cual el gobierno de Chile suscribió un acuerdo de cooperación que estaba firmado y que entendíamos todos vigentes, pero que en definitiva no está aplicable porque Venezuela sería la responsable de no haber designado a nuestra contraparte. Y así, una serie de desencuentros que hemos sostenido con el gobierno de Venezuela”.

“Me parece muy prudente que el presidente de la República haya acogido el planteamiento que le hicimos en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para llamar a informar al embajador”, agregó.

Adicionalmente, el legislador suscitó: “No sé qué sentido tiene tener un convenio con un país que no cumple, con un país que derechamente miente y que por lo visto no tiene ánimo de colaborar ni de contribuir, sino que simplemente de dilatar y mentir”.

Por su parte, la diputada del Partido Republicano, Catalina del Real, abordó las palabras de Vallejo y se refirió al tratado con Venezuela.

“En su tweet, la vocera de Gobierno está reconociendo que Venezuela no es un país confiable y que su canciller miente al no reconocer la existencia del Tren de Aragua, una organización narcoterrorista que ha golpeado a Chile y también a otros países sudamericanos”.

“Espero que con esto, el Gobierno no solo llame a consulta al embajador Gazmuri, sino que también deje sin efecto el cuestionado acuerdo firmado por el subsecretario Monsalve, dado que todavía no hay claridad de su efectividad y de cuáles serían las consecuencias para Chile”, cerró.