Juanita Ringeling es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir parte de su vida con sus seguidores.

Por ende, muestra como es su vida con sus dos pupilos, Aurelio de 3 años y Loica, quien recién tiene dos meses, y su compañero de vida, Matías Assler.

Si bien en el mundo del internet todo es color de rosas, la actriz compartió un llamativo mensaje que se podría relacionar con la maternidad y el cansancio.

“Me compré un traje baño rojo, el color con más alta frecuencia, quizá para sentirme atractiva… no es fácil volver a encontrarse. Y hago pociones de bruja que perfuman la casa y con un poco de miel se la lleva Aurelio en su botella azul dentro de su mochila negra, cada mañana”, comenzó escribiendo Juanita en la descripción del un post donde se ven varias fotografías.

En el carrusel de postales se le ve luciendo un traje de baño rojo, el campo, unas hierbas, la mano del bebé y más.

“Para no sentirme derrotada y es que a veces me siento derrotada; me pillan los llantos mientras manejo, lavando la loza y claro; en la ducha, ahí todas las aguas se mezclan”, añadió.

“Me digo a mí misma que no debo mirar tanto el celular que la vida es tan bella aquí mismito, que con un poco de música parece siempre una película. Me compré un trajebaño rojo como mi alergia, roja. Mi cara roja y descamada. Ja descamada. Sin cama. Sin descanso ja ya estoy desvariando y es que la falta de sueño bue todo lo va afectando. Me compré un traje baño rojo, rojo, palpitante quizá para ver si se alivia el corazón”, cerró.

