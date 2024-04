Comparte

Los diputados de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, Jorge Durán y Carla Morales, reprocharon las polémicas declaraciones de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, luego de señalar que “con Sebastián Piñera estábamos peor” en inseguridad y crimen organizado.

Al respecto, la edil del Partido Socialista expresó que: “Yo creo que, con el gobierno anterior, tampoco estábamos mejor. De hecho, estábamos peor (…) Sin duda, yo creo que con Sebastián Piñera estábamos peor que ahora en materia de seguridad”.

Bajo ese contexto, la diputada Camila Flores, salió al paso de estas declaraciones y emplazó a la jefa comunal oficialista. “La alcaldesa Delfino, la misma que celebraba el fin de la selección escolar y después dice que fue un error, hoy culpa al gobierno del expresidente Piñera por la crisis de seguridad en el país. No sé en qué país vive la izquierda realmente”.

“La alcaldesa Delfino ha tenido una pésima gestión en materia de seguridad, Quinta Normal es una de las comunas que concentra una gran cantidad de delitos y la proliferación de tomas de terreno, donde la alcaldesa no ha hecho nada”.

A lo que Flores agregó, “se nota que estamos en año electoral y que intentarán culpar de todos los males a la administración anterior, para no asumir que han hecho pésimo su trabajo y que bajo el Gobierno de Boric estamos peor que hace unos años”.

Alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino – Agencia Uno

“Una ignorancia terrible”: Los descargos de los diputados RN

Por su parte, el diputado Jorge Durán fue enfático al señalar que “las palabras de la alcaldesa son de una ignorancia terrible. No sé si lo hace por desconocimiento o encubrimiento, porque le recuerdo que fue su sector político el que se opuso a las reformas legales para combatir la delincuencia, fue su sector el que trató de impedir las expulsiones presentando recursos legales”.

“Y ahora, además, tienen la desfachatez de culpar al gobierno anterior, impresentable, sobre todo porque ha sido en el Gobierno del Presidente Boric donde hemos tenido una explosión de la delincuencia y la violencia” expuso el legislador de Renovación Nacional.

Finalmente, la parlamentaria Carla Morales indicó que “las cifras no mienten, y efectivamente evidencian un aumento de los delitos de mayor connotación social y de la violencia, ya no estamos hablando de delitos comunes como ocurría hace unos años, sino que hoy estamos frente a organizaciones criminales y carteles internacionales de narcotráfico”.

“Entonces invitaría a los alcaldes a dejar el sesgo ideológico de lado y comenzar a trabajar por la seguridad que hoy es una urgencia de toda la ciudadanía, porque sin seguridad no hay empleo, no hay crecimiento y no hay calidad de vida”.