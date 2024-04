Comparte

El abogado y ex diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, lanzó duras críticas contra la administración del Presidente Gabriel Boric. En esa línea, el también ex convencional indicó que “no me siento cómodo con este gobierno“.

Gutiérrez conversó con Alejandro de la Carrera en La Entrevista, en donde habló sobre la contingencia, el actuar del ejecutivo y la relación entre el Partido Comunista con el Frente Amplio y el resto de los conglomerados de La Moneda.

Dentro de este contexto, Gutiérrez indicó que, a su juicio, la tienda comunista debiese dar un paso al costado. “Mi partido es parte de este gobierno. Yo no puedo desligarme de las decisones políticas que toma mi partido. Mi partido es parte de este gobierno; yo digo con mucha claridad, a veces me gustaría que no lo fuera, me gustaría que tomara distancia de este gobierno”.

“Son discusiones colectivas que tiene que dar el partido. El partido no lo tiene considerado. Puede ser una consideración mía totalmente en vano, pero son discusiones que en algún momento podríamos dar”, indicó el abogado.

“Yo no me siento cómodo on este gobierno”, agregó el ex parlamentario del PC.

Tras ello, recordó que en un momento el partido quebró líneas con el ejecutivo, durante el mandato de Gabriel González Videla. “No hay ningún inconveniente (con salir del La Moneda) y no hay nada terrible. Son discusiones que hay que dar“, indicó. En aquella oportunidad, el PC el partido comenzó siendo parte del gobierno, posteriormente dio un paso al costado y, finalmente terminó siendo perseguido políticamente.

Agencia Uno

Hugo Gutiérrez y casos Hermosilla y Jadue

El abogado también habló sobre el panorama político actual y entregó su visión respecto a los casos Hermosilla y del alcalde de su sector, Daniel Jadue.

“Yo creo que se acerca un big bang, que va a hacer concoer todos los chats de Hermosilla. Creo que hay algunos, tanto de la derecha como del gobierno que ya saben lo que hay ahí. Mi teoría es que, lo que están haciendo hoy todos los involucrados, es que saben que en esos chats no aparece un solo partido, que es el Partido Comunista. Lo que están haciendo es provocar anticipadamente un empate con esto de Jadue“, hipotetizó.

“Con esto de los chats de Hermosilla, la gente va a decir ‘acá están todos metidos’, pero ya aparecieron metidos los comunistas previamente”, señaló refiriéndose al caso del alcalde de su partido. En casos de corrupción, “no tenemos a nadie -involucrado-, salvo lo que aparece ahora con Jadue“, enfatizó.

En caso que este panorama se diera, “va perjudicar la reputación anticipadamente del PC para que la mala reputación que va a venir por parte de los chats de Hermosilla produzca un empate. Y la gente va a decir: ‘todos por igual'”, agregó.

“Estamos próximos a un debalce institucional“, anticipó Hugo Gutiérrez.