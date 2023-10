Comparte

Victor “Bicho” Carrera Silva, dos veces campeón mundial de parapente acrobático y reconocido representante deportivo de Chile en competencias internacionales, expresó su preocupación en una carta dirigida a la Honorable comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre las consecuencias que podría traer la nueva regulación propuesta para las plataformas de apuestas en línea al deporte, sobre todo, aquel que no goza de amplio financiamiento.

El deportista destacó la importante contribución que por más de 7 años ha recibido de parte de una reconocida plataforma de apuesta en línea, como sponsor, para su desarrollo como deportista de nivel internacional.

“A pesar de no contar con muchos recursos, nunca permití que eso mermara mi espíritu y determinación. Años más tarde, cuando ya había demostrado mi talento y capacidad, la marca Latamwin, una casa de apuestas online, entró en mi vida. Desde entonces, ha sido un pilar fundamental en mi proceso de transformación como atleta y en la obtención de mis títulos mundiales”, explicó Carrera en el escrito dado a conocer ayer en la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El deportista planteó que, aunque comprende la función del gobierno para regular diferentes actividades, le “preocupa profundamente que la regulación propuesta para las empresas de apuestas y juegos de azar online pueda afectar negativamente a compañías como Latamwin, que además de su función principal, también ha sido un soporte invaluable para deportistas como yo”.

“Es importante recalcar que el apoyo gubernamental para deportistas en disciplinas menos tradicionales, como el parapente acrobático, no siempre es abundante. En mi caso, puedo afirmar con toda sinceridad que sin el apoyo de Latamwin, no habría alcanzado los triunfos que he obtenido en representación de nuestra nación”, puntualizó Carrera en este documento.

En la carta, Victor Carrera Silva hizo un llamado a la reflexión, instando a considerar todas las aristas de este proyecto de ley: “Más allá de las apuestas y juegos, hay historias de superación, de esfuerzo, de representación nacional que podrían verse afectadas si empresas como Latamwin se ven imposibilitadas de operar en nuestro país