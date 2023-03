Comparte

El comentarista deportivo Mauricio Israel comentó que Tonka Tomicic, animadora de Canal 13, está experimentando ‘problemas con su karma’, debido a los problemas legales que ha enfrentado recientemente.

Varios medios de comunicación han dado a conocer una serie de demandas por deudas impagas con una empresaria gastronómica, un banco y una empresa financiera. Además, se han revelado detalles de sus millonarias deudas.

En el programa de TV+, los integrantes discutieron los problemas legales de Tonka Tomicic, quien ha sido objeto de interés por los 76 cheques que entregó a su exesposo entre 2017 y 2020. La mayoría de ellos fue rechazado por firma disconforme.

La justicia está investigando a su exesposo por el caso de las joyas robadas y los relojes Vip.

Según Israel, los problemas judiciales de Tonka tienen una relación directa con el apoyo económico que le dio a su exmarido en aquellos años para cometer actividades ilícitas.

Esto la tiene en una complicada situación, la cual comentó Israel, sosteniendo que la figura de Canal 13 podría quedar al margen del juicio de su pareja desde el punto de vista legal.

"Está pagando un karma"

Mauricio Israel reconoció que Tonka está pagando un karma por los problemas legales que enfrenta.

"Estoy empatizando con ella porque yo lo dije en este programa, Tonka está pagando un karma, ya que tenemos a Parived que le encanta tanto hablar de los auras, de la no se qué, de la no sé cuánto, el karma existe", sostuvo de inició.

Por último, Israel expresó: "Hoy día te quiero decir Tonka que, más allá de cualquier situación que hubiera habido, nosotros no nos conocemos, no somos amigos, tú nunca me trataste muy bien, pero hoy día quiero que sepas que yo entiendo lo que estás viviendo".

"Sé que va a ser muy difícil pa’ ti salir, yo no te voy a ofrecer absolutamente nada porque no tengo nada que ofrecerte, ni siquiera ayuda, estoy hablando de amistad, ni un hombro ni nada, no quiero ofrecerle nada", sostuvo.

Aún así, señaló que "la entiendo, que le mando mucha fuerza para que puedas salir de esto, porque lo que te viene pa’ adelante no es nada comparado con lo que estás viviendo hoy día”.