En un nuevo programa de Youtube de “Morandé Te Ve Pato Fuentes”, Kike Morandé realizó una dura crítica a los nuevos comediantes.

“¿El humor en Chile está bueno o es todo igual? Porque hoy eres standupero o no haces humor”, comenzó diciendo el animador.

Tras ello, agregó “a mí me pasa con el stand up que me choca un poco tanta grosería. No me gusta el garabato. En el Festival de Viña puro garabato, hombres y mujeres”.

“A mí las mujeres diciendo garabatos me chocan más que los hombres, aunque sean ‘todas, todos, todes’... me da lo mismo eso, pero en las ‘todas’ me da como nervio el garabato”, explicó.

Finalmente, el exconductor de Morandé con Compañía continuó con su discurso “a lo mejor, por lo viejo que soy, no me nace el garabato puesto en la boca de una mujer. Contar algo en base al garabato, me choca”.