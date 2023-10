La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) denunció los bombardeos llevados a cabo por Israel en los últimos días sobre al menos dos de sus escuelas ubicadas en los campos de refugiados de Al Maghazi y Bureij, en la Franja de Gaza.

Una portavoz de la UNRWA, Tamara Alrifai, explicó en declaraciones a la cadena de televisión Al Jazeera recogidas este jueves por la cuenta de la agencia de la ONU en la red social X que estos ataques son una «violación severa» del Derecho Humanitario.

«Los ataques en campos de refugiados completamente superpoblados donde las personas desplazadas se refugian en escuelas de la ONU es algo que resulta absolutamente impactante tanto para mí como para mis colegas», aseveró.

Alrifai subrayó que «no encuentra palabras» para describir un ataque «directo» de Israel en un edificio «con la bandera de la ONU». «No tienen a donde ir: La gente está volviendo a edificios que han sufrido ataques», señaló.

Las autoridades gazatíes denunciaron en la víspera otro bombardeo israelí sobre una escuela de la UNRWA en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, que se saldó con al menos cuatro muertos y 50 heridos, según datos de la citada cadena de televisión.

Las instalaciones de la UNRWA acogen en total a 400.000 personas, mientras que la cifra global de desplazados en la Franja de Gaza ronda el millón.

