Sergio "Checho" Hirane hizo una declaración con respecto a lo dicho el viernes en su programa "Conectados".

En la oportunidad, un auditor envió un audio para opinar que la única solución ante el actual escenario político sería un golpe de Estado.

Frente a ello, Hirane recodó que "yo como Max Colodro respondimos que ojalá no sucediera eso y que la crisis de Chile se resolviera política y democráticamente".

"Además, yo les comenté a los que piensan igual que el auditor que les tenía una mala noticia para ellos: que es que lo militares no estarían disponibles por muchos años para intervenir por voluntad propia", agregó.

"Esto dio pie para que la derrotada izquierda armara una funa de proporciones insospechadas en base a calumnias y mentiras, pero lo peor de todos es que la ministra vocera de Gobierno, mal informada, o mal intencionada, se hizo parte de esta, diciendo que nuestro programa se estaba llamando o añorando un golpe de Estado", dijo.

"Los que me conocen y me siguen hace 20 años saben perfectamente jamás he promovido ni he incitado un golpe militar. No lo hice cuando la izquierda quiso dar un golpe blanco al Presidente Sebastián Piñera en el octubre aquel y en reiteradas ocasiones he mencionado que el Presidente Gabriel Boric debe terminar su mandato, y que sería muy malo para el país que así no fuera", continuó diciendo el locutor.

En ese sentido, apuntó que "si el objetivo es cancelarme para que no siga denunciando lo que me parece mal y defendiendo mis ideas, se equivocan".

Revisa la declaración completa: