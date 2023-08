La plataforma Disney+ presentó un nuevo adelanto de su serie original Percy Jackson y los dioses del Olimpo.

La épica serie, basada en el bestseller de Disney Hyperion del escritor Rick Riordan, hará su debut con el estreno de sus dos primeros episodios el miércoles 20 de diciembre de 2023 en Disney+ con capítulos nuevos cada semana.

Percy Jackson & the Olympians cuenta la historia de un semidiós moderno de 12 años, Percy Jackson, que está acostumbrándose a sus poderes divinos recién descubiertos cuando Zeus, el dios del cielo, lo acusa de haberle robado su poderoso rayo.

Con la ayuda de sus amigos Grover y Annabeth, Percy deberá embarcarse en la aventura de su vida para encontrar el rayo y restablecer el orden en el Olimpo.

