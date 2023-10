El esperado iPhone 15 está ad portas de llegar al comercio nacional. El último teléfono inteligente lanzado por Apple y que tiene cualidades únicas.

Esto se suma al lanzamiento de la Apple Store Online en Chile, una innovación de la compañía norteamericana en nuestro país.

Los valores para adquirir este nuevo smartphone varían según su capacidad de almacenamiento y las diversas características de estos dispositivos.

Bajo ese contexto, uno de los detalles de este producto es la incorporación del conector a carga con un USB del tipo C, igualando su tipo de carga con el resto de la competencia.

Asimismo, incluye una cámara con “un sensor principal de 48 megapíxeles, así como otros dos lentes de 12 megapíxeles”.

Estas cuentan con “la opción del Zoom aumentando a x5 a 120 mm”, según lo señalado desde la compañía de la manzana.

Según la web oficial de Apple Store Online, los precios varían según el modelo del iPhone 15 y varía desde los $979.990 a $1.929.990.

Para acceder a este nuevo teléfono, lo podrás hacer desde este viernes 20 de octubre desde la preventa exclusiva a través de la tienda online en Chile.

Bajo ese contexto, el jueves 26 de octubre el dispositivo saldrá a la venta para todos en los variados centros de distribución de la compañía estadounidense en nuestro país.

Introducing iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max. Featuring a whole new level of performance with the A17 Pro chip. A more versatile, more advanced Pro camera system. And an aerospace-grade titanium design for our lightest, most powerful Pro models ever.