Ríos defendió sus groserías: "A los periodistas les encanta hacerse las víctimas"

Marcelo Ríos está lejos de retractarse de sus groseras declaraciones con las que ofendió a un grupo de periodistas en un punto de prensa tras la práctica del miércoles del equipo chileno de Copa Davis de cara a la serie contra Ecuador.

Es que el ex número uno del mundo y actual asesor de Nicolás Massú en el cuadro nacional ahora utilizó su cuenta oficial de Twitter para justificar sus dichos. En la red social, el “Chino” dijo estar molesto por la filtración del audio en el que le daba singulares consejos a Hans Podlipnik, además de descartar pedir ayuda al Gobierno de Sebastián Piñera para una exhibición por los 20 años de su llegada a la cima del tenis.

“Entiendo que mucha gente esté en desacuerdo con lo que dije, pero me calienta que los periodistas hablen tantas mentiras y nadie los pare: yo vine a Chile a ayudar al equipo sin cobrar un peso”, reconoció el zurdo.

“Yo no he ido a La Moneda a pedir apoyo para la exhibición de marzo porque esa exhibición no la estoy organizando yo, la están organizando otras personas hace casi un año”, añadió.

Respecto a los audios con “H-Pod”, sostuvo: “Yo estoy acá para apoyar al equipo en los entrenamientos por voluntad propia y llegando a Chile me encuentro con conversaciones filtradas ¿Con qué fin? Hacerme mierda”.

Por último, Ríos dijo: “A los periodistas les encanta hacerse las víctimas. Tal vez mis palabras estuvieron fuera de lugar por el contexto en el que estoy ahora (ayudando al equipo de Chile), pero lo que pienso de ellos sigue siendo lo mismo”.