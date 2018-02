Ignacio Casale realizó grave denuncia por incidente que sufrió en el Dakar 2018

Pese a que Ignacio Casale logró este 2018 consagrarse campeón por segunda vez en quads del Rally Dakar, no todo fue positivo para el piloto chileno en la última edición de la carrera más extrema del mundo.

Es que el “Perro” realizó una grave denuncia, al asegurar que intentaron perjudicarlo durante una de las pruebas de la exigente competencia.

“Fue en la etapa maratón, donde uno no tiene asistencia mecánica. Esa noche yo me fui a acostar, despierto en la mañana y tenía cortados los cables de los instrumentos de navegación, los habían cortado con alicate. Nunca supimos quién fue porque no habían cámaras”, reconoció el criollo en diálogo con Fox Sports.

“Por surte llevamos dos para repuesto, pero mal. Hubo cosas feas, a pilotos que les afectó más que a mí. En ese momento yo iba primero y el peruano (Alexis) Hernández segundo y a él le cortaron una manguera del aceite del amortiguador trasero. Perdió una hora, bajó de segundo a octavo, mal”, añadió.

Por esa situación Casale contó que para la segunda etapa maratón pidió dormir junto a su moto para no volver a sufrir incidentes, aunque la organización no lo dejó.

“Me quedaban dos o tres días para llegar a la meta y si me hacían algo más grave quizás podía perder la carrera. Hice la acusación con los jueces y se portaron muy bien los de la organización. Pusieron más guardias, más gente despierta toda la noche. Pero yo me puedo despertar, me pongo un gorro y me voy a tocar cualquier moto, porque nadie sabe qué moto es de quién, son como 200 motos”, concluyó.