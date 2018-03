Arturo Salah y dichos de Bravo: "No me voy a referir a opiniones personales"

El timonel del fútbol chileno manifestó que ya había hablado del tema.

Este jueves llegó a Suecia el Presidente de la ANFP, Arturo Salah, para presenciar los primeros partido de Reinaldo Rueda al mando de la Selección Chilena.

En su arribo al país europeo, el mandamás del fútbol chileno fue consultado sobre los dichos de Claudio Bravo quien se automarginó de la citación del técnico colombiano.

“No me voy a referir a opiniones personales de Claudio Bravo, lo importante hoy día es estar aquí con la selección. Respecto al tema que se me pregunta yo me referí, ya hablé lo que tenía que decir y lo dije muy claro, así que pueden ver esa declaración”, comentó Salah a un medio nacional.

Con respecto a los partidos amistosos ante Suecia y Dinamarca, el 24 y 27 de marzo respectivamente, el timonel del balonpié nacional destacó que “estamos muy contentos de venir a ver a la selección, es muy importante lo que se inicia. Una nueva etapa muy positiva que tenemos que aprovechar al máximo”