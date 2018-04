Julio Barroso tendría todo listo para irse de Colo Colo

Julio Barroso no hizo más que profundizar la crisis que se vive en Colo Colo. El defensa publicó un polémico y enigmático mensaje en Twitter durante la derrota del Cacique frente a San Luis en Quillota, un mensaje que no cayó nada de bien en el plantel y referentes como Esteban Paredes y Jorge Valdivia lo criticaron.

Como dijo una vez el gran M.Bielsa “Acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra…”. Dios siempre, siempre te da revanchas en la vida!!! — Julio Barroso (@JulioBarroso5) 8 de abril de 2018

Y según dio a conocer El Mercurio, el zaguero estaría viviendo sus últimos meses en el cuadro popular debido a su distante relación con el técnico Pablo Guede.

De hecho, el ex O’Higgins no estuvo presente en el grupo de jugadores que el pasado viernes convenció al estratego de no renunciar a la banca alba. Además, al “Almirante” no le habría gustado nada la decisión del DT de sacarlo de la titularidad cuando juegan con línea de cuatro.

“Guede le dijo a Barroso que si jugaba con línea de cuatro, no sería titular, porque Zaldivia e Insaurralde, estaban en un mejor nivel. Si jugaba con tres, si sería titular. Pero se lo dijo en la cara”, aseguraron desde Macul.

Por esta situación Barroso se habría molestado y no fue a apoyar al Cacique en Quillota, lo cual fue considerado como una “falta de compromiso” por sus compañeros.

Como si fuera poco, la dirigencia de Blanco y Negro le renovó contrato a todos los referentes, menos al defensa, por lo que partiría de club a mediados de este 2018.