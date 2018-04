La amenaza que habría hecho Julio Barroso ante la continuidad de Pablo Guede

El presente de Julio Barroso en Colo Colo se complica más. Es que a pesar de que el defensa se reunió el martes con los referentes del plantel para dar explicaciones por el polémico tuit publicó tras no ser convocado al partido del Cacique frente a San Luis en Quillota, sus excusas no fueron bien recibidas.

De hecho, según dio a conocer El Mercurio, el zaguero amenazó que mientras siga Pablo Guede en la banca, con quien tiene una distante relación, no jugará más en el cuadro popular.

De acuerdo a una fuente que contó al matutino, el ex O’Higgins les dijo a sus compañeros: “Quería pedirles disculpas… No fue mi intención causar daño. Lo que dije no correspondía por el momento. Sólo pretendí decir que buscaría una revancha para estar nuevamente apoyándolos desde la cancha”.

Además, desde Macul añadieron que “el problema de Julio era con el plantel y por eso tuvo que hablarles… Después entrenó, pero Guede no tuvo contacto con él. La relación entre ambos se terminó. Barroso dio su veredicto y lo dejó claro: si está Pablo al mando del equipo, no va a jugar. Y así creemos que será”.