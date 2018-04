Mago Valdivia estaría dispuesto a dejar Colo Colo

Apenas se confirmó la semana pasada la renuncia de Pablo Guede a la banca de Colo Colo, comenzó la danza de nombres para reemplazar al argentino.

Uno de los que surgió fue el de Claudio Borghi, multicampeón con el Cacique y actualmente comentarista. Sin embargo, en las últimas horas tomó ventaja Héctor Tapia, quien regresaría al cuadro popular con Hernán Torres como preparador físico.

Sin embargo, la esposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, reconoció la posibilidad de que el “Mago” emigre de los albos en caso de que arribe el “Bichi” o Torres, debido al distanciamiento con ambos tras el polémico bautizazo en la Selección chilena.

“La idea es quedarnos, porque estamos felices, pero a mí no me gustaría que llegaran ciertos personajes al plantel… No me gustaría, hay rumores que podría entrenar Borghi y no me gustaría que Jorge estuviera con él. Es algo personal, no me pongo en su situación y que él diga esto”, reconoció en el programa Síganme los Buenos del canal Vive.

“Lo encontré muy mala leche a él (Borghi) y a Hernán Torres en ese tiempo que hablaron pésimo de él y no se merecen tener a Jorge en el plantel de ellos. Ojalá que no lleguen”, añadió.

Además, Aránguiz dio a conocer que Valdivia ya manejaría ofertas en caso de emigrar: “Si nos dice que nos tenemos que ir a México, Brasil, yo me voy. Jorge todavía es joven y todavía le quedan algunos petardos. Siempre hay ofertas para ir a jugar afuera”.