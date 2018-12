Nicolás Maturana no sigue en Colo Colo: “Estoy sorprendido con la decisión de Mario Salas”

Con la llegada de Mario Salas a la banca técnica de Colo Colo, comenzaron inmediatamente las conversaciones para la conformación del plantel popular con miras a la temporada 2018. En ese aspecto, la primera decisión del “Comandante” fue confirmar la continuidad del central Julio Barroso y del portero Agustín Oríon.

Sin embargo, lo anterior contrasta con la situación de Nicolás Maturana. El jugador mantiene contrato vigente con el cacique, pero fue notificado formalmente que no está en los plantes del nuevo cuerpo técnico, y deberá buscar club para seguir su carrera.

“Le pregunté a Marcelo Espina si Mario Salas me quería y si pretendía que estuviera con él en el club, y me respondió que no porque van a traer a dos jugadores en mi puesto. Quiero tener continuidad y sé que en Colo Colo no la voy a lograr debido a que el técnico trae a sus jugadores y no contarán conmigo”, dijo a Deportes en Agricultura.

Maturana admitió que fue un duro golpe el no ser considerado. “Estoy sorprendido por la decisión de Mario Salas, pero cada entrenador tiene a sus jugadores, es una decisión respetable y la tengo que aceptar como tal. Soy trabajador del club, pero si no quieren contar conmigo, entonces deberé ver otras alternativas para poder jugar y retomar mi nivel”.

Del mismo modo, el volante de 25 años asumió que no logró alcanzar el nivel esperadado para tener mayor protagonismo en el club. “Tengo que ser autocrítico respecto a que, cuando jugué en Copa Chile, no rendí y este equipo no espera a los jugadores, acá juegan los que rinden inmediatamente. Tal vez no estuve a la altura para jugar en Colo Colo. El 90% de esto fue culpa mía”.

Para la temporada 2019, Nicolás Maturana tendría ofertas de Unión La CLarela y Universidad de Concepción.