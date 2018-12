Paulo Garcés recibirá seis meses de castigo por doping positivo

El portero de Deportes Antofagasta, Paulo Garcés, según consigna el Diario La Tercera, tendrá seis meses de castigo por consumir el pasado 18 de marzo la sustancia Dimetilbutilamina, quemador de grasa que está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje debido a que eleva el rendimiento deportivo y reduce el cansancio en los deportistas.

La Dimetilbutilamina es el mismo compuesto que consumió Héctor Arturo Sanhueza y por el que recibió tres meses de sanción. Sin embargo, a diferencia del volante de Cobreloa, el “Halcón” tendrá 90 días sólo por no haber informado oportunamente al comisario a cargo del partido respectivo su ingesta.

“Me confié del protocolo de los médicos, porque estaba autorizado. En el rotulado del frasco no aparecía ninguna sustancia prohibida, No hice nada indebido, todo fue permitido, pero lo único malo es que no avisé que consumía ese quemador”, dijo al matutino en mayo pasado.

De esta manera, Paulo Garcés no podrá jugar en Deportes Antofagasta durante el primer semestre, perdiéndose la primera rueda del campeonato nacional 2019 y el debut de los nortinos en Copa Sudamericana donde enfrentarán a Fluminense de Brasil.