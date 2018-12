Jorge Sampaoli ve difícil que el Santos contrate a Valdivia

Desde que regresó a Colo Colo, en cada ventana de pases se ha especulado con una salida de Jorge Valdivia a Brasil. Se le ha vinculado con el Palmeiras, donde se convirtió en ídolo, con el Flamengo y ahora con el Santos de Jorge Sampaoli. El casildense siempre alabó su fútbol cuando lo dirigió en la selección. Sin embargo, y según informó La Cuarta, el propio entrenador le comentó al “Mago” que la operación sería compleja.

“Son amigos y eso es muy importante en caso de una futura transferencia”, afirmó hace unos días el presidente del Peixe, José Carlos Peres. En nombre de esa confianza , el volante tomó el teléfono y llamó al ex DT de la Albiceleste. Sin rodeos, le preguntó si era verdad que lo quería en su nuevo club.

“Don Sampa” le dijo que es un jugador absolutamente vigente, pero que es difícil llevar a un refuerzo de 35 años al exigente fútbol brasileño. El campeón de la Sudamericana con Universidad de Chile también le contó que la situación financiera del Santos no es la mejor. De todas formas, el técnico no le dio un no rotundo al ex Al Ain FC.

A Valdivia le queda un año de contrato con Colo Colo. El citado medio dice que el directorio de Blanco y Negro está dividido por su continuidad. Su sueldo de 1,2 millones de dólares anuales, el más alto del fútbol chileno, le dan motivo a sus detractores para cerrarle las puertas del Monumental. El jugador lo sabe. No ha dicho públicamente que quiera irse, aunque espera noticias del extranjero para tomar la decisión.