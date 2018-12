Newell’s Old Boys reconoció su interés por Gonzalo Espinoza

Frank Darío Kudelka diseña el plantel para la próxima temporada. En su primer año en la Universidad de Chile se las tuvo que arreglar con un equipo que él no formó y que no tenía los elementos para desplegar el fútbol punzante que le gusta. Mientras la dirigencia trata de satisfacer sus deseos, varios de sus futbolistas están buscando un nuevo destino. Uno que no está calificado como imprescindible, pese a la titularidad que gozó en el último semestre, es Gonzalo Espinoza. Podría partir a Newell´s Old Boys de Rosario en los próximos días.

“Es un jugador que está en consideración, que nos interesa mucho, primero por su trayectoria y también porque conoce perfectamente el fútbol argentino, por lo que el proceso de adaptación sería nulo en este caso”, dijo el vicepresidente de la Lepra, Cristián D’Amico.

El chileno dio el gran salto de su carrera al pasar de Unión San Felipe a Racing en 2012. En Avellaneda no tuvo mucha continuidad, pero sí logro sumar minutos en sus pasos por Arsenal y All Boys. Tras irse de la U en 2016, recaló en Patronato por un semestre.

Según el segundo al mando en el club argentino, los estudiantiles están colaborando. “Hay un interés del jugador por venir a Newell’s, pero la palabra final en cuanto a lo económico la va a tener el futbolista. Las puertas están abiertas, a la U le interesa que el jugador pueda estar en Newell’s y de esa manera mostrarse, ellos son los dueños del pase”, contó.

El pedido por el volante central viene desde la banca. “Es un jugador que ha pedido nuestro técnico Héctor Bidoglio y vamos a intentar de que pueda venir a jugar acá”, reconoció D´Amico.

El entrenador sabe el estado financiero de la institución y fue muy especifico con sus requerimientos. “La situación económica es complicada, pero vamos a traer algunos refuerzos en puestos puntuales, que son un volante y un delantero. No sólo les di nombres, también les di apellidos”, declaró.

El dirigente comentó que tienen hasta el 3 de enero para cerrar el traspaso.

ATON Chile/F.S.