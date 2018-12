Marcelo Díaz responde por su ausencia en la Selección: "Ensuciaron mi nombre de muy mala forma"

Marcelo Díaz se encuentra en Chile para pasar las fiestas de fin de año. El volante nacional de Racing de Avellaneda aprovechó de celebrar el reciente fin de semana su cumpleaños en el país y este lunes participó en la presentación de una bebida isotónica.

En la oportunidad, al ser consultado sobre la posibilidad de volver a ser considerado en la Selección chilena, “Carepato” aseguró que ensuciaron su nombre.

“Todos saben cómo se ha jugado con mi nombre en el último tiempo en Chile. Lo que me atrevo a decir es que me ensuciaron de muy mala forma. Y por lo mismo, no pretendo dar declaraciones de la selección. Es el técnico el que toma las decisiones”, reconoció el futbolista en la conferencia de prensa.

“No soy quien decide quién está en la Selección. Hay un técnico (Reinaldo Rueda) y es a él a quien se le debe preguntar. Yo me dedico a jugar y a hacer mi trabajo dentro de la cancha. Lo que pasa afuera, no depende de mí”, añadió.

Consignar que la ausencia de Díaz, al igual que la de Bravo, ha estado vinculada a diferencias con referentes del plantel de la Roja como Arturo Vidal y Gary Medel, por supuestamente revelar detalles sobre el camarín del combinado criollo.

ATON Chile