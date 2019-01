Antiguo goleador inglés ironizó con el juego de Alexis Sánchez

Antes fue un goleador que marcó época en Inglaterra durante los ‘80s y los ‘90s, hoy es un comentarista que regala frases bombásticas. Gary Lineker no se muerde la lengua a la hora de hablar. Es irónico, sarcástico. Se mueve siempre atento a la posibilidad de disparar sus dardos. Ayer no fue la excepción. El regreso del criticado Alexis Sánchez con el Manchester United no lo podía dejar pasar.

“¿Quien lo habría pensado alguna vez? Sánchez aún puede jugar”, escribió en su cuenta de twitter inmediatamente después de que el chileno habilitara a Marcus Rashford para el segundo gol de los Diablos Rojos, el que selló la victoria frente al Newcastle.

No es la primera vez que el ex Barcelona y Tottenham habla del tocopillano. En 2016, el goleador histórico de la Roja dijo que no se achicaba en la comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. “Es admirable la confianza que tiene en uno mismo, sin embargo puede estar engañado. Excelente jugador pero no está en la misma Liga que los dos grandes”, declaró Lineker en esa ocasión.

Pero no todo ha sido sarcasmo ni menosprecios a la hora de referirse al hombre que brillara en el Arsenal. A principios de 2018 lo defendió cuando un diario publicó una supuesta infidelidad del atacante. “No te preocupes, es The Sun”, le dijo esa vez a través de redes sociales.

Aton Chile