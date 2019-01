Mario Salas tendría en carpeta a delantero del Sporting Cristal

No sólo Edson Puch sería una de las obsesiones de Mario Salas para potenciar la ofensiva de su Colo Colo 2019. Ahora, el flamante técnico del Cacique buscaría a un delantero que dirigió en su exitoso paso por el Sporting Cristal de Perú.

Se trata del uruguayo nacionalizado peruano Gustavo Costa, quien en 2018 marcó 26 goles. El nuevo presidente del cuadro “cervecero”, Carlos Benavides, se refirió a la situación del atacante.

“Costa tiene cinco años de contrato y no tiene cláusula. Como todo en la vida, tiene un precio, y el que esté dispuesto a pagar el precio, bienvenido y ahí lo conversaremos”, reconoció el timonel.

“Tenemos unos contratos largos que nos ayudan a que no se vayan libres, pero mañana un club más poderoso que nosotros le triplica el sueldo y no podemos ser mezquinos en no sentarnos a conversar con ellos o los jugadores”, añadió.

Además, Benavides sostuvo: “En el fútbol nunca puedes decir que no, pero en principio está acá con nosotros, va a iniciar pretemporada y no ha llegado oferta oficial al club. Han llegado muchas preguntas y llamadas, pero nada oficial y por ahora está con nosotros”.