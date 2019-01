Nicolás Jarry tras su inicio de 2019: “Este año lo estoy empezando mucho mejor que el anterior”

El tenista chileno Nicolás Jarry conversó con la prensa luego de su derrota en Primera Ronda del Abierto de Australia, frente al argentino Leonardo Mayer (53°), donde sacó cuentas positivas de su primer Grand Slam del año.

“Estuvo bastante bien, he estado trabajando en ciertas cosas durante toda la pretemporada y las he podido llevar a cabo de buena manera, buscando cosas diferentes. El resultado no fue el mejor, se escapó por un par de puntos, pero estoy contento con mi desempeño”, expresó luego de haber terminado el partido con el trasandino.

“Comparado con el 2018, este año lo estoy empezando mucho mejor, eso me tiene motivado para lo que viene en el futuro”, agregó.

Respecto al retiro que tuvo en el Torneo de Sydney, la raqueta número uno de Chile declaró que “estuvieron buenos los días previos a lo que pasó en Sydney, pero llegando acá lo pude resolver rápidamente y me puse a entrenar a partir del miércoles con la ampolla drenada y sin dolor, y nada. Estaba perfecto.

Además, el chileno tuvo palabras para hablar sobre la presión que existe por jugar un major, el nacional declaró que “está hace varios años, el primero que le pegó fue a Christian Garín con todo el peso que le pusieron tras ganar Roland Garros y nada, yo estaba como sombra aprendiendo y viendo cómo es y cómo va a ser, me gusta jugar con público”.