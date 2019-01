Abogado de Mauricio Pinilla: "El poder de Azul Azul se impone a las razones jurídicas"

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó esta tarde la demanda que impuso Mauricio Pinilla contra Azul Azul por tutela laboral.

Si bien en primera instancia el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel acogió la acción del ex delantero de la U, el tribunal falló esta tarde en favor de Azul Azul.

En conversación con Deportes en Agricultura, el abogado de Pinilla, Alejandro Cariz, disparó contra la concesionaria: “No me cabe la menor duda que el poder de Azul Azul se impone a las razones jurídicas. No es comprensible que la Corte de Apelaciones de San Miguel desconozca todo lo que una destacada jueza del trabajo vio en primera persona“.

“Como defensa continuamos evaluando la sentencia y los pasos a seguir. Lo que vendría es la preparación de un recurso para que la Corte Suprema se pueda pronunciar y revocar este fallo que es lamentable para la historia laboral chilena, especialmente para los futbolistas profesionales”, agregó Cariz a Deportes en Agricultura.

Desde la parte demandada, el abogado José Joaquín Laso, se refirió a la sentencia: “Estamos muy conformes con este fallo, ya que valida la tesis que siempre sostuvimos: que el contrato de trabajo de Mauricio Pinilla terminó con la firma del contrato de transferencia con Colón. Solo cabe esperar un breve plazo para que este fallo sea definitivo”.

De mantenerse lo dictado por la Corte de Apelaciones, Pinilla deberá pagar los gastos del juicio.