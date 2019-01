Alexis Sánchez y Manchester United se enfrentarán al Chelsea en los octavos de final de la Copa FA

Esta jornada se llevó a cabo el sorteo de los equipos que se medirán en los octavos de final de la FA Cup, donde el equipo del chileno Alexis Sánchez, el Manchester United, se medirá de visita frente al Chelsea, quien es el actual campeón de este torneo.

El equipo del tocopillano volverá a Londres, donde ya superaron al Arsenal por tres goles a uno, con anotación del nacional.

Cabe destacar Sánchez es el único chileno que sigue con vida en este certamen, esto porque el West Ham United quedó eliminado ante el AFC Wimbledon, quien se medirá con el Millwall, equipo que sorprendió al vencer Everton.

It’s a trip to Chelsea in the fifth round of the #EmiratesFACup, with the tie to be played across the weekend of 15-18 February. #MUFC pic.twitter.com/8opqmSRbEU

— Manchester United (@ManUtd) 28 de enero de 2019