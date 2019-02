Fuenzalida y debut por el Campeonato: "Hay un ambiente de seguir ganando cosas"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Universidad Católica comenzará este viernes la defensa del título del Campeonato Nacional, cuando a las 20:30 horas se mida ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En la antesala al cotejo ante los “piratas”, el capitán de los cruzados, José Pedro Fuenzalida, manifestó su ilusión de arrancar con el pie derecho y mostrar el buen rendimiento exhibido en los amistosos de pretemproada.

“Hay cierta ansiedad porque empiece el Campeonato y lo tomamos con mucha seriedad. Venimos de hacer un buen torneo de verano (Copa de Viña del Mar) y lo único que hemos planificado es seguir lo que hemos hecho. Pensamos en hacer un muy buen partido ante un rival que viene subiendo a Primera y tiene todo lo que atrae eso”, reconoció el “Chapa” en conferencia de prensa.

“Hay un ambiente de seguir ganando cosas, hay una renovación de la forma de trabajo. Nosotros mismos tenemos las ganas de lograr los objetivos”, añadió.

Sobre las bajas de Germán Lanaro, Sebastián Sáez y César Fuentes, el ex seleccionado criollo sostuvo: “Es clave en un equipo tener un plantel en el que hayan jugadores que reemplacen a los que no están. Llegamos con algunas bajas y lo importante es que los que entran son jugadores que puedan hacer bien el trabajo de los otros. En este primer partido es clave que el equipo rinda más allá de los jugadores que no están. Esperemos que los que estamos ahora podamos llevar el peso de este campeonato y si llega un jugador más, bienvenido sea”.

Además se refirió al cambio de técnico con la llegada de Gustavo Quintero para reemplazar al español Beñat San José: “Cuando termina un proceso como el torneo anterior se va acumulando cierta tensión sobre todo al final porque los partidos son más importantes y nosotros como jugadores sentimos presión. Hoy empezamos un nuevo proceso, recién empieza el año y baja la ansiedad. Tenemos un partido muy importante pero es el primero de 30”.

Por último, sobre el tomar la capitanía tras el retiro de Cristián Álvarez, Fuenzalida dijo: “Ser capitán es importante. Llevo mucho tiempo en el club, tengo identificación con el club pero ser líder implica muchas cosas. Hay otros líderes en el grupo, cada uno lleva el liderazgo a su manera, hay responsabilidades distintas y al estar con el ‘Huaso’ uno va aprendiendo de las experiencias de llevar la jineta y el liderazgo fuera de ella. Es difícil ser capitán pero son cosas que uno aprende con el tiempo”.