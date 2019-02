Braulio Leal y sus 500 partidos en el profesionalismo: “Me llena de orgullo y todavía me siento vigente”

Deportes Iquique y Curicó Unido empataron sin goles en el arranque del Campeonato Nacional de Primera División, dentro del campo de juego estaba el mediocampista Braulio Leal, quien llegó a reforzar a los “Dragones” y en este cotejo cumplió 500 partidos como jugador profesional.

“Me llegó la estadística hoy y no sabía. Me llena de orgullo y me siento totalmente vigente. Llego a un equipo que tiene muchas ganas y espero estar a la altura de las circunstancias”, dijo tras el partido a CDF.

Respecto al encuentro, el jugador de 37 años señaló que “queríamos comenzar ganando pero o se pudo. Nos vamos tranquilos porque lo dimos todo”.

Cabe destacar que Braulio Leal debutó en el 2000 con la camiseta de Colo Colo. Hoy 19 años después sigue jugando, ahora con la camiseta de Deportes Iquique.