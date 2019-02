Nicolás Oroz y el oscuro momento de la U: “Es exagerado decir que estamos en crisis”

A Universidad de Chile as cosas o le están saliendo bien, la alta de un mediocampista y los malos resultados han encrespado el ambiente en el CDA, donde incluso piensan hasta despedir al DT argentino Frank Darío Kudelka.

Para aclarar las dudas, el volante que llegó este 2019 a la U, Nicolás Oroz, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura, donde aseguró que están todos tratando de salir de este mal ambiente.

“Creo que no es el momento que todos queríamos. No era la manera que queríamos arrancar, saliendo de la Copa y después no teniendo buenos resultados en el torneo. No es algo anormal, teniendo en cuenta que se armó un equipo prácticamente nuevo”, dijo el mediocampista.

“Es exagerado decir que estamos en crisis. Obviamente pasaron partidos que no tuvimos los resultados que queríamos, pero sabemos que vamos a levantar esto, complementó en conversación con Deportes en Agricultura.

Respecto a cómo está el camarín universitario, Oroz, declaró que “estamos preocupados, pero trabajando mucho. Estamos todos los días llegando temprano, trabajando doble turno. Yo con doble turno de kinesiología por la lesión que tuve. Cada uno en su posición trata de hacer todo lo mejor para levantar este mal momento”.

En esa misma línea, el argentino respaldó a Frank Kudelka, quien es sumamente cuestionado. “Él manifiesta con mucha fuerza que tiene ganas de trabajar. Lo hace día a día. Obviamente no está conforme, al igual que todo el plantel, porque sabemos que no nos están saliendo las cosas”, expresó en Deportes en Agricultura.

Finalizando, el ex O’Higgins de Rancagua adelantó lo que será el duelo con Huachipato en la tercera fecha del Campeonato Nacional 2019. “Será un partido intenso, donde trataremos de no dejarlos jugar y manejarles la pelota para que no nos puedan lastimar. Ellos tienen buena tenencia, entonces si lo golpeamos por ese lado se van a desesperar”.