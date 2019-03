Marcelo Bielsa emocionado al recordar a Luis María Bonini y a “La Roja”: “Quiero mucho a Chile”

El exentrenador de la selección chilena, el argentino Marcelo Bielsa, vive un gran momento en la Championship de Inglaterra con el Leed United, equipo con el que está puntero del campeonato de Segunda División.

En la previa de duelo que tendrá con el Leed, el rosarino recordó a uno de sus más fieles amigos, su ex preparador físico Luis María Bonini, quien falleció de cáncer en 2017 y a la gente de Chile, a quienes les mantiene un cariño único.

“Todos aspiramos como logro máximo el ser queridos. Yo quiero mucho a Chile, me sentí muy querido por los chilenos y nunca me olvido de lo admirable que son para mí la gente que construye Chile todos los días, dijo el ex DT de La Roja.

Respecto a Bonini, Bielsa señaló “Luis ha sido para mí un compañero entrañable durante 20 años, siempre dejaba percibir su gran sentido común. Un hombre transparente y el hombre común agradece la ausencia de demagogia y valora la sinceridad”.