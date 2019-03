Esta es la historia del abuelito que fue a ver a la UC con un tanque de oxígeno

Una de las postales de ayer que se viralizaron rápidamente fue la de un caballero de la tercera edad, quien estaba en el Estadio San Carlos de Apoquindo viendo el partido de la UC frente a Rosario Central, cotejo que al final ganaron los cruzados, con un tanque de oxígeno demostrando que la pasión no tiene limitaciones.

Bajo ese panorama, Deportes en Agricultura conversó con la persona tras esa emotiva postal, Hernán Cortés, quien a sus 76 años relata cómo es asistir al estadio con este artefacto. “ Es complicado porque si voy solo no podía bajar por las escaleras, tendría que bajarme del auto y sentarme en las últimas filas”.

“Si bajo con el carrito alguien siempre me va ayudar, pero para subir, sólo, me complica”, agrego.

Respecto a la invitación que le realizó la UC, el señor dijo “nunca tuve una oportunidad de estar con el plantel y ahora con mi edad, a los 76 años, estoy feliz. Conocer a los cracks que nos hacen sufrir y gozar”.

Pero esto no fue todo, ya que Hernán Cortés también develó un problema a nivel país de lo que sucede con los accesos para las personas con discapacidades a los estadios de Chile. “En la tribuna de San Carlos no existen ascensores. No quiero pensar como llegaría. Hace dos años me habían regalado entradas para los palcos VIP, cuando iba no me costaba tanto”.

“Ahora no podría subir con el cilindro de gas. Colocar un ascensor o un montacargas sería una buena solución”, agregando que “ los clubes tienen que mejorar su infraestructura”.