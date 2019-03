Nada de buena es la imagen que dejó Manuel Iturra en su paso por el Rayo Vallecano. Es que a más de dos años de su partida, el volante chileno fue acusado por el presidente del club, Martín Presa, de jugar para atrás en el descenso de la temporada 2015-2016.

El timonel del conjunto hispano aprovechó la presentación de Paco Jémez como nuevo entrenador para apuntar contra el jugador criollo, aunque sin dar su nombre, como clave en la pérdida de categoría.

“Aquella vez se nos adelantó un rival directo con dos acciones a lo menos sospechosas de parte de un jugador nuestro en el partido contra Granada. Me gusta hablar muy claro. Y con todo lo que pasó en Anoeta… pues porque Manucho no acertó al final con un remate de cabeza“, expresó el mandamás sobre el 2-2 que firmaron ambos elencos a ocho fechas del final de La Liga.

Luego, en radio Cope, el dirigente añadió: “Hubo gente que no estuvo a la altura del escudo y eso no lo puedo volver a consentir… ¿Acaso me refiero a Iturra? Vean el partido y se lo podrán imaginar“.

En tanto, el diario Sport publicó: “Martín Presa podía referirse a Manuel Iturra, que ese día disputó 55 minutos y que antes de llegar al cuadro franjirrojo disputó dos cursos con el Granada. Al acabar la campaña y consumarse el descenso del Rayo, el chileno se marchó al Málaga”.