Lucas Aveldaño y el compromiso del plantel: “Queremos revertir el mal momento de la U”

Universidad de Chile vive una de las crisis más importantes desde que salió de la quiebra. Malas negociaciones, renuncias en el directorio y de la dirección técnica, sumado a los malos resultados deportivos, han generado que los ánimos en el CDA no sean los mejores.

Bajo ese panorama, el defensor de la U, el argentino Lucas Aveldaño conversó con Deportes en Agricultura, donde aseguró que el plantel está totalmente comprometido para sacar adelante este mal presente.

“Uno trata de abstraerse de todo eso de lo que se habla. El plantel siempre estuvo predispuesto para dar la cara al mal momento de la U y estamos con todas las ganas de revertir esta situación que nunca la esperamos”, comenzó diciendo.

Sobre cómo se gestó el mal momento universitario, el zaguero sacó sus conclusiones con Deportes en Agricultura. “Nos ilusionamos por todo lo que se había mostrado en la pretemporada. El fútbol es mucho de psicología, de la cabeza y el golpe fue duro en Copa Libertadores, queríamos cumplir el objetivo de entrar y eso causó mucho revuelo”.

Otra de las cosas que conversó el defensor fue sobre su lesión, la que todavía no le permite volver a jugar en Universidad de Chile. “Se me ha hecho duro estar afuera, nunca en mi carrera me había tocado perderme tantos partidos como ahora”, dijo.

“Me quedan por lo menos 10 días más. Se me está haciendo difícil y tuvimos la mala suerte de tener muchos lesionados. Por la parte médica nos han dicho que algo así no era habitual, sino que hemos tenido mala suerte”, sentenció.