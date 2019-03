La dura confesión de Messi: "Mi hijo me pregunta por qué me matan en Argentina"

Después de nueve meses, el delantero Lionel Messi, rompió el silencio tras la dura eliminación en el Mundial de Rusia y sus polémicas participaciones en la selección de Argentina, donde todos lo apuntan como uno de los responsables del mal momento de la “albiceleste”.

La “Pulga” habló de los duros meses que ha vivido ante las críticas, aseguró que le están mintiendo a las personas y realizó una dura confesión sobre su hijo.

“Se dijeron muchas mentiras, muchos inventos. Es algo que se hizo costumbre. Me da bronca porque la gente cree lo que se dice, por eso creo que la gente me tenía que escuchar a mí. No me gusta que se mienta. Pero se hizo costumbre, darme cuando voy a la Selección, dame cuando no voy… Costó volver a hablar porque el golpe en el Mundial fue muy duro”, comenzó diciendo en entrevista con radio FM 94.7 de Argentina.

“Intenté aislarme de todo, alejarme un poquito de la selección, dejar pasar el tiempo y enfriarme. Esta generación fue maltratada 10 años. Vivimos cosas anormales, que se digan tantas barbaridades, tanta mentira. Siempre tuvimos ‘quilombos’ con el periodismo, por eso nos corrimos”, agregó.

A pesar de sus reflexiones, Messi asegura que “me tira seguir volviendo. Quiero ganar algo con Argentina. Cuando yo decidí volver tuve mucha gente en contra que me decía que estaba loco, que para qué, que no volviera: mis amigos mi familia”.

“Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta: ¿por qué te matan en Argentina? ¿por qué no te quieren en la Selección? ¿Por qué no te quieren ahí? Y yo le digo que no son todos, que hay mucha gente que me quiere”, agregó.

“Es difícil, da bronca que le mientan a la gente, que inventen con tanta tranquilidad, que tiren una bomba, listo y que explote. Yo no tengo que demostrar nada a nadie. No tenemos que estar todo el tiempo vendiendo humo. No voy a decir que amo a Argentina. No soy así, que digan lo que quieran”, sentenció.