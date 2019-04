¿Le armó el equipo? Mascherano confiesa qué fue lo que conversó con Sampaoli en el Mundial

Durante la previa del partido entre Argentina y Nigeria en el Mundial de Rusia 2018, los flashes captaron una imagen del defensa Javier Mascherano con el entrenador, de ese entonces, Jorge Sampaoli, en la se podía apreciar como ambos planificaban el cotejo internacional.

A poco más de 9 meses del fracaso de la “albiceleste” en tierras euroasiáticas, el referente de la selección trasandina decidió salir a aclarar esta situación, ya que en diversos medios se aseguró que los propios jugadores armaron el equipo para enfrentar a los africanos.

“Siempre mantuvimos el respeto por la figura del entrenador pero estábamos en una situación límite y de buena gente, gente que quiere lo mejor, explicamos las dudas que tenía el plantel para llegar a un acuerdo y disipar dudas, porque íbamos a jugar contra Nigeria y no queríamos quedar fuera en primera ronda y con Messí, que no era un detalle menor y hubiera sido un fracaso aún peor”, comenzó diciendo en conversación por Sportia de TyC Sports.

“En ningún omento el entrenador dejó de ser entrenador, él decidía y armaba el equipo”, agregó.

Otra de las cosas que habló “Jefecito” fue sobre cómo se planteó el equipo ante Francia. “No soy entrenador, no sé si fue razonable o no. Puedo ser un burro jugado fútbol, pero un vigilante nunca”.

Sin embargo, el ex FC Barcelona hizo su mea culpa sobre todo lo que pasó en la selección Argentina. “Está claro que no estuvimos a la altura, el tema es quién lo estaba, es difícil saber eso. Los responsables somos los jugadores. No estuvimos a la altura en el Mundial de Rusia. Algunos no estábamos en el nivel que se requería”.