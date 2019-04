Campeón de la Champions League con Chelsea en 2012 se enteró por Twitter que fue desvinculado de su club

Una insólita situación se generó durante las últimas horas. El volante francés Florent Malouda se enteró por redes sociales que el club FC Zurich lo había desvinculado de la institución.

El cuadro suizo publicó que “habían llegado a un mutuo acuerdo con el jugador para poner fin al contrato”. Sin embargo, el otrora campeón con el Chelsea de la Champions League en 2012 no tenía idea.

Der FC Zürich und @realflorentm haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, die kürzlich begonnene Zusammenarbeit zu beenden. 👉🏽 https://t.co/rdoQ1Z8Gsq #fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/HXXdUfydc3

“¿De verdad? No sabía nada sobre eso…”, respondió el volante que también representó los colores de la selección de Francia.

really I didn’t know that..??

— Florent Malouda (@realflorentm) 11 de abril de 2019