Vidal sería titular en la semifinal de vuelta de Champions League con FC Barcelona y tendría impensada posición

El volante chileno Arturo Vidal no fue titular en la derrota que tuvo el FC Barcelona ante el Celta de Vigo en la Liga de España. A pesar que el resultado no importó mucho, ya que el cuadro “blaugrana” ya es campeón del certamen local, el DT Ernesto Valverde decidió que el “King” y al igual que otras figuras no jugasen desde el comienzo dicho cotejo.

Todo esto para cuidarlos de cara a la semifinal de Champions League, que enfrentarán este martes ante Liverpool en el estadio Anfield.

Los medios catalanes aseguraron durante esta jornada que el formado en Colo Colo probablemente sea titular ante los “Reds” e incluso Ernesto Valverde tomó la decisión de que el “King” jugase en una nueva posición que revolucionaria su tradicional esquema.

“Vidal apunta a favorito para seguir de titular como en la ida. El chileno solo jugó 28 minutos en Vigo por 62 de Arthur. Además, a Valverde se le vio más entusiasmado en la sala de prensa de Balaídos hablando de Vidal que del brasileño”, publicó Mundo Deportivo.

Por su parte, Sport aseguró que “el entrenador del Barca tiene dos opciones muy diferentes, Arturo Vidal y Phillippe Countinho, y la elección, en buena medida, estará asociada a la apuesta que haga el lateral derecho”, en esa misma línea, agregó que “si la apuesta es un 4-4-2, Ernesto puede situar en la mediapunta a Arturo Vidal más dinámico, vertical y puesto ir al cuerpo a cuerpo, cubriendo las espaldas de Leo Messi y Luis Suárez”.

Todo saldrá a la luz mañana, martes, cuando el DT hispano entregue la oncena titular para este cotejo de Liga de Campeones.