Esteban Pavez: “No me gustaría que Universidad de Chile descendiera”

El volante Esteban Pavez habló en la conferencia de prensa de Colo Colo previa al Superclásico contra Universidad de Chile, en donde se refirió el mal presente del cuadro universitario que es colista del torneo o a la presencia de Esteban Paredes en la edición número 185 del histórico compromiso.

Primero, el volante se refirió a la situación de Paredes y señaló: “Sabemos que Esteban va a jugar. Lo he visto pasar muchas cosas para llegar a un compromiso y este partido no se lo va a querer perder. Lo importante y lo primero es ganar. Esteban Paredes sí o sí va a lograr el objetivo de ser el goleador máximo. No sé si en éste o en los otros partidos, pero lo importante es ganar”.

En relación a la negativa situación de los azules, el ex Atlético Paranaense consignó: “Son partidos muy aparte. Vi el duelo de Universidad de Chile contra Coquimbo y jugaron bien, tuvieron para ganar. Son jugadores buenos, por algo están allá”.

“No me gustaría que Universidad de Chile descendiera y éste es el partido diferente que tiene el fútbol chileno. Es un equipo grande”, complementó el mediocampista.

El seleccionado nacional explicó: “Ellos van a salir a ganar desde el primer minuto. Tienen jugadores con jerarquía que en cualquier momento pueden despertar. Sabemos que un resultado positivo para ellos cambiaría mucho y sería doloroso y negativo para nosotros”.

Como conclusión, el futbolista de 29 años indicó: “Ellos tendrán menos gente, pero también habrá menos gente de nosotros y este semestre se ha demostrado mucho la hinchada que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas”.

Aton Chile