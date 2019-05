Lucas Aveldaño y su gol anulado contra Coquimbo: “No existe nada”

Mientras los ánimos en Universidad de Chile no son mejores producto de la magra campaña que tiene colista al elenco azul, uno que se dio el tiempo de conversar con la prensa fue Lucas Aveldaño. El oriundo de Santa Fe pausó su entrenamiento para referirse a la evolución positiva en el juego de los laicos y tuvo palabras para su gol anulado en el último empate ante Coquimbo Unido.

El defensa trasandino dejó la siguiente consigna: “Los rivales que enfrentamos estos últimos dos paridos nos dijeron ‘paren de correr’ y eso te deja tranquilo. Ahora, si corres menos y ganas, prefiero ganar”

El central argentino también se refirió a su gol anulado ante los piratas: “Me dijo el árbitro que hubo una falta en contra de Washington (Torres). Me llama la atención, porque no existe nada. Le dije al árbitro después del partido que me había mentido. Espero cruzarme a la próxima a ver si hay una autocrítica”.

Finalmente, Aveldaño se refirió a la disputa por el arco y concluyó: “Es una elección del técnico y él ve quien está mejor. Contar con todos los que hoy tenemos está bueno. Me gustaría que todos estén recuperados de lesiones y la elección de los 11 titulares está en manos del entrenador”.

Aton Chile