Alfredo Arias: “Yo no renuncio, nunca renuncié en mi vida”

En una extensa conferencia de prensa, Alfredo Arias, entrenador de la Universidad de Chile, tocó diversos temas tras la igualdad entre Universidad de Chile y Colo Colo. El técnico se manifestó conforme con el empate pero no ocultó su desazón por seguir en el último lugar de la tabla.

“El análisis es que debo felicitar a mis jugadores. El dolor que tengo es de no lograr el resultado ideal porque hacen más cosas bien que mal. Pero cuando fallamos una oportunidad, nos cobran muy caro. Pudimos ganar el partido hasta las dos chances que tuvimos en el segundo tiempo”, comenzó explicando el DT de los laicos.

Sobre una posible salida, el ex Santiago Wanderers fue categórico y respondió: “Yo pongo jugadores, no técnicos, esas preguntas se las tienen que hacer a otras personas. Yo tengo que hablar y analizar sobre el fútbol, y mi respuesta es la misma, yo ya te dije que no renuncio, nunca renuncié en mi vida, y menos con el esfuerzo que hicieron mis jugadores”.

Arias analizó: “La exigencia y el riesgo era frente a un rival de alto nivel, quizás el que mejor se ha visto. Creo que hemos hecho mejores partidos que este, el problema es que no conseguimos el resultado. No sé si es psicológico, pero empezamos a jugar apurados con la ventaja. Pero los jugadores dieron una muestra de carácter, más con la posición en la que estamos, y salieron con la frente en alto, más allá de que no hayan podido ganar”, comentó el uruguayo.

Sobre el arbitraje, el técnico azul se manifestó tranquilo y sentenció: “Uno en caliente no está de acuerdo cuando cree que tenían que cobrar otra cosa. Pero el árbitro es humano y se puede equivocar. Yo lo que alegaba era una amarilla muy pronta para Oroz, y tas situaciones similares no vi la misma sanción. Pero no influyó el arbitraje en el resultado, quizás en el enojo de mis jugadores y son cosas normales en un partido de esta trascendencia”.

En relación a la expulsión de Ángelo Henríquez, el entrenador analizó: “Todos los que estuvieron en la cancha estuvieron expuestos a lo que le pasó a Henríquez, es tanta la exposición la previa a un Superclásico y se genera ansiedad. Creo que Ángelo hizo un gran partido, no perdió pelotas divididas, y realizó una función que le encomendé y que podía salir mal que era retrasarse cuando no teníamos la pelota”.

Como conclusión, el charrúa se mostró optimista de cara al futuro y proyectó: “Yo creo que se va a lograr hacer un poco más a medida que el equipo sin lesiones pueda consolidarse un poco más, y ya son dos o tres partidos que venimos cerrando una idea, y esto le va a dar al equipo la continuidad”.

Y antes de finalizar, el oriundo de Shangrilá prefirió no referirse al conflicto con Johnny Herrera, y señaló que lo conversará directamente con el jugador, por lo que no volverá a referirse con la prensa sobre el tema.

Aton Chile