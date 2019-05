Claudio Bravo rompe el silencio de su marginación de la Roja: “Las ganas siempre están de participar”

El portero Claudio Bravo sacó la voz por primera vez desde que se supo que no iba a estar en la nómina de 23 jugadores que representen a Chile en la próxima Copa América que se disputará en Brasil.

En conversación con Telemundo Deportes de México, el portero del Manchester City dejó en claro que no ha renunciado a la Roja y que sigue disponible para futuras convocatorias.

“Es una situación que me sigue generando muchas cosas, porque sé los motivos, porque sé por qué quedamos fuera. Las ganas siempre están de participar, de aportar, de hacer las cosas la mejor manera posible. Nunca me he marginado del hecho de renunciar a la Selección. No es así, siempre quiero sumar y aportar”, reconoció el ex golero de la Real Sociedad y el Barcelona.

“La nominación ya no depende de mí, depende del técnico, de cuál es la función que quiere él de los arqueros. Yo estoy a disposición de participar de una nueva Copa América. Se te abre el apetito, porque a nosotros nos ha tocado la parte buena de las Copas América”, añadió el oriundo de Viluco.

Además, recordó los momentos más felices que vivió en la Roja: “Los dos recuerdos más importantes es haber levantado las dos Copas América. El hecho de haber sido parte importante te llena de orgullo y es parte del trabajo, la constancia y la perseverancia de muchos años”.