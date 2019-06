Barcelona estrena su nueva camiseta y desata la indignación de sus hinchas

Este lunes, el FC Barcelona estrenó de manera oficial su nueva camiseta de cara a la temporada 2019-2020, donde el cuadro en el que milita el chileno Arturo Vidal, tendrá que disputar Champions League, Copa del Rey y la Liga de España.

A través de sus redes sociales, el elenco “blaugrana” mostró su nueva indumentaria, situación que provocó el repudio de los hinchas en internet, ya que no les gustó el cambio totalmente brusco de su diseño tradicional, de líneas verticales a cuadriculadas.

“Que buena broma, ahora suban la oficial. No sólo hemos perdido nuestro fútbol, también nuestra identidad”, fueron alguno de los comentarios. Además, hubo otros que aseguraron que la camiseta puede servir como un mantel para picnic.

No había una más fea, no?

Me sabe muy mal pero está camiseta este año no me gusta CUADROS donde vas las líneas son más bonitas tendríais que cambiar el diseño. No me ha gustado nada el diseño

— Juanmi47 (@Juanmigm47) 3 de junio de 2019