El troleo con el que Jorge Valdivia asustó sobre estado de Arturo Vidal

El jueves, durante la última práctica de cara al partido de este viernes ante Ecuador, Arturo Vidal encendió las alarmas en la selección chilena al no entrenar a la par de sus compañeros. Además, en conferencia de prensa el propio técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, puso en duda la presencia del volante del Barcelona.

Y en esta jornada pareció que el “King” quedaba completamente descartado ante la Tri después de una publicación de Jorge Valdivia en redes sociales.

“Hoy juega Chile y como dijo Gary Medel ayer, aquellos que se fueron a tomar canten hoy los hueones (pero con respeto). Además hablé con Arturo Vidal y me dijo que está cagao (con respeto), que no juega”, fue el mensaje del mediocampista de Colo Colo, quien no fue considerada en la nómina para el torneo continental.

Hoy juega 🇨🇱 y como dijo @MedelPitbull ayer , aquellos q c fueron a tomar canten hoy los weones ( con respeto) . Además hablé con @kingarturo23 y me dijo q esta cagao ( con respeto) q no juega. — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) 21 de junio de 2019



Sin embargo, todo fue un troleo, según admitió después el propio ex jugador del Palmeiras en su particular estilo.

“Mentira, se la creyeron los hueones…”, escribió el “Mago” con emojis de risa en su tuit.

viste q es fácil hablar weas .😂😂😂 A desearle toda la suerte a 🇨🇱se lo merecen.

Q el estadio haga sentir el cariño y confianza q tenemos todos en ellos . ( todavía no me sé quien juega , tienen escondido el equipo ) mas escondido q el final de Game of Thrones🙀 — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) 21 de junio de 2019



Aton Chile