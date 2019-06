Murió jugador del Vasco da Gama a los 24 años

El atacante Thalles Lima da Conceiao Penha, de 24 años, murió la mañana de este sábado en un accidente de tránsito en la región metropolitana de Rio de Janeiro, que dejó otro fallecido y tres heridos, informaron las autoridades locales.

Vasco da Gama, club carioca que descubrió a Thalles, confirmó la información y emitió una nota de condolencias. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del atacante Thalles Lima de Conceiçao Penha. Deseamos mucha fuerza a los familiares y amigos en este momento difícil”, tuiteó Vasco da Gama.

Thalles fue cedido por el club albinegro al Ponte Preta de Sao Paulo, actualmente en la segunda división de Brasil. El equipo también expresó sus condolencias en nota oficial, así como otros clubes de la liga brasileña.

Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha.

Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil. pic.twitter.com/EBzBYFabNF

— Vasco ◤✠◢ (@VascodaGama) June 22, 2019