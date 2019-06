Rueda no asegura que Sánchez juegue contra Uruguay: "La idea es no correr riesgos"

Chile resolverá este lunes contra Uruguay cuál será la selección que se alzará en el Grupo C de la Copa América. Una de las grandes dudas es el estado físico de los jugadores, en especial por las molestias que sufren Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Reinaldo Rueda no quiso adelantar la decisión que tomará, ya que espera la práctica de este domingo para ver cómo reaccionan a los ejercicios: “Están con el departamento médico y podemos tener una decisión cuando hagamos el entrenamiento. Lo de Alexis es lo más delicado y hay que esperar lo que determine el médico. Hablé con el doctor y se vio positivo. Lo de Arturo de más muscular y por las horas de recuperación”.

Sin embargo, también sostuvo que si el “Niño Maravilla” no es parte del once inicial, difícilmente sumará minutos contra el combinado charrúa: “Arriesgarlo o no es un tema a considerar, pero primero ver la práctica y la exigencia que pueda tener. Lo que siente el jugador importa. Todos quieren ir mañana”.

“La idea es no correr riesgos. Se sumo en las primeras fechas y está la tranquilidad de lograr ese paso a la próxima ronda. Es importante que no se agrave la lesión y perderlo en la siguiente instancia. No hay que precipitar y malograr una mala rehabilitación”, agregó el caleño.

Para este compromiso, la Celeste llegará con un partido más de descanso, un hecho que tiene considerado el técnico de la Roja: “Es un tema sensible que hay que asumir. A veces toca a favor y a veces en contra. Hay que prepararse. Los jugadores tienen que estar en un buen nivel. En la práctica teórica hablamos de cómo optimizamos esas horas de descanso”.

Aton Chile