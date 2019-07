Ángelo Henríquez y su dificil situacion en la U: "Espero más respeto"

Ángelo Henríquez no ha podido consolidarse en su regreso a Universidad de Chile. Después de un frustrado paso por el Atas mexicano, el ex delantero del Manchester United volvió a los azules a mediados del año pasado para replicar el nivel que lo llevó a Europa.

Sin embargo, hoy el ariete es suplente bajo las órdenes de Alfredo Arias, y diversos medios de comunicación han rumoreado una posible salida en búsqueda de mayor continuidad. Por ello, Hénriquez concedió una entrevista a El Mercurio, en donde se refirió a su presente de forma tajante.

“No soy el último delantero, voy a seguir dando lo mejor de mí y espero que algún día pueda probarle al entrenador que tengo lo que se necesita y que crea en mí lo suficiente para hacerme jugar”, aseguró el atacante al matutino nacional.

Además, el ex Dinamo de Zagreb se refirió a su interés de mantenerse con el elenco laico: “No sé exactamente lo que piensan de mí, pero la U sabe de mi interés por quedarme. Se habla mucho del dinero, pero yo llegué acá cortando la mitad de mi sueldo”.

“La vez que me fui de la U a Manchester, el club se benefició de muchísimo dinero, ni se compara con lo que gano ahora. Yo no juego por plata, sino por pasión. Yo no pedí un auto o cosas extravagantes que se encuentran en muchos contratos, solo pedí dos pasajes al año para que mi novia pueda visitarme. Pudieron haber dicho que no”, agregó “Gohan”.

Por otro lado, el deportista de 25 años criticó la reciente filtración de su salario: “Me siento dolido porque se comenta sobre mi familia. No encuentro profesional cualquier tipo de filtraciones, espero más respeto de la gente del club, como yo siempre me he comportado”.

En relación a las ofertas desde el extranjero, el jugador sentenció: “Fueron de Emelec (Ecuador) y Nacional (Uruguay). Eran a préstamo. Económicamente eran interesantes, pero deportivamente preferí el proyecto de la U”.

ATON Chile – P.C.