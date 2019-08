El mea culpa de Marcelo Allende: “A lo mejor salí muy joven, espero volver a empezar de nuevo”

Información de Óscar Garrido

Una de las grandes sorpresas que ha dejado el mercado de pases chileno, fue la contratación del talentoso volante nacional Marcelo Allende al Club Deportivo Magallanes, equipo que milita en la Primera B del fútbol chileno.

En ese contexto, Deportes en Agricultura conversó con el mediocampista, quien aseguró que está contento por llegar a la “Academia” y para él es un nuevo comienzo, luego de sus opacos pasos por el Necaxa de México y su frustrada prueba en el Arsenal de Inglaterra.

“Estoy feliz de estar acá, quedé con muchas ganas de poder dar algo más afuera. Por eso vine a Magallanes, para sumar minutos y agarrar confianza que es lo que me falta”, comenzó diciendo.

Sobre sus pasos por el extranjero, Allende hizo su propio mea culpa. “A lo mejor salí muy joven, pero aun así es bueno porque en el extranjero uno crece más, con jugadores de experiencia. Espero que este ‘pasito atrás’ sea algo que me convenga en mi carrera y volver a empezar de nuevo que es lo que necesito”.

Otro de los temas que conversó la promesa del fútbol chileno con Deportes en Agricultura, fue sobre el rol de los representantes en los jugadores jóvenes. “En mi caso siempre he tomado mis decisiones, yo decido dónde ir y es lo que te puedo decir. Cristián (Ogalde) es el que me asesora, siempre me ha ayudado bastante”.

En esa línea, también tuvo palabras para hablar de Hernán Caputto, quien dejó la selección Sub 17 para integrarse al área formativa de Universidad de Chile. “Es su decisión, por algo lo habrá hecho. Me hubiese gustado que haya estado en la Sub 20, es un buen entrenador. Él me llevó a la selección y a quién no le gustaría tenerlo”.